Карачевский район, Брянская область, , 12:03 — REGNUM Подозреваемых в краже породистых коров с пастбища крупного животноводческого комплекса задержали полицейские в Карачевском районе. Брянской области. Двое жителей Орловской области за несколько месяцев украли 10 коров и 17 телят, сообщили 17 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

В холдинге заявили о пропаже с пастбища в Карачевском районе трёх коров общей стоимостью 153 тысячи рублей. Полицейские установили, что к краже причастны ранее судимые 40-летний и 37-летний жители Орловской области. По версии следствия, они перевозили животных, забивали и сбывали мясо своему знакомому в кафе. На территории домовладений злоумышленников изъяты охотничьи ножи, остатки частей туш и кости коров. На участке, прилегающем к дому одного из подозреваемых, паслись семь коров и 17 телят, которых в течение нескольких месяцев мужчины похитили с пастбищ.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники могут лишиться свободы на срок до пяти лет.