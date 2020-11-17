Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM После тяжёлой и продолжительной болезни скончался муфтий Ростовской области Джафяр Бикмаев. Об этом сообщается на сайте Центрального духовного управления мусульман Ростовской области.

«На 64 году жизни, после продолжительной и тяжёлой болезни, этот мир покинул муфтий Ростовской области, председатель Центрального духовного управления мусульман Ростовской области, главный советник верховного муфтия России Джафяр Зуфярович Бикмаев. На протяжении почти сорока лет он возглавлял мусульманскую умму Ростовской области», — говорится в сообщении.

Заупокойная молитва состоится 17 ноября в соборной мечети Ростова-на-Дону на улице Фурмановской. Похоронят духовного лидера мусульман Ростовской области в мусульманском квартале нового кладбища «Ростовское».