Кросно, , 11:49 — REGNUM В польском Кросно полиция задержала троих человек, в том числе одну женщину, по подозрению в избиении таксиста. Причиной данного деяния мог послужить отказ последнего взять в машину большую собаку. Об этом передает Polskie Radio 24.

Как сообщили в полиции, таксист был избит в субботу, 14 ноября, около 20:00 часов по местному времени на улице Ордынацкой в Кросно. По предварительным данным, подозреваемые, вызвавшие такси, хотели посадить в машину большую собаку, но водитель на это не согласился.

«Тогда на таксиста напали агрессивный мужчина и сопровождающая его женщина, которые били его кулаками и ногами по всему телу», — заявил пресс-секретарь полиции. По его словам, к злоумышленникам присоединился еще один мужчина, который также ударил водителя, лежащего на земле.

41-летний таксист с травмами был доставлен в больницу. Сначала полиция по подозрению в совершенном преступлении задержала 55-летнего мужчину, который скрывался в одной из квартир многоквартирного дома по ул. Ордынацкой.

«Через несколько часов взяты под стражу были 29-летняя женщина и 27-летний мужчина. Все они жители Кросно и в тот день вместе употребляли алкоголь», — добавили в полиции.

В случае обвинительного приговора подозреваемые могут быть лишены свободы на срок до трех лет.