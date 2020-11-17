Симферополь, , 11:44 — REGNUM Уголовное дело по факту халатного бездействия должностных лиц органов профилактики возбудили следственные органы из-за гибели при пожаре в Сакском районе двух маленьких детей и их дедушки, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю. По факту гибели детей и их дедушки также ранее возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Пожар произошёл поздно вечером 2 октября в частном доме в селе Геройское Сакского района, в результате от отравления угарным газом погибли дети в возрасте пяти и двух лет и их 50-летний дедушка. Родителей детей дома не было — они накануне трагедии ушли к своим знакомым, с которыми распивали спиртное. Перед уходом отец детей запер дом. Свои действия он объяснил тем, что ранее дети самостоятельно выходили за пределы двора.

Между тем, следствие установило, что в марте 2019 года сотрудники районного отдела по делам несовершеннолетних в отношении матери детей составляли протокол по факту неисполнения обязанностей по воспитанию — один из сыновей пришел в магазин в кофте, без брюк и обуви. Соцслужбы провели проверку и установили, что условия проживания детей неудовлетворительные, отец детей не работает, а на момент проверки и вовсе находился в нетрезвом виде. Позже выяснилось, что глава семьи был ранее судим за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, с лета 2018 состоял на учете у врача-нарколога.

Однако данные о включении этой семьи в муниципальный банк данных семей, находящихся в социально опасном положении, директор Сакского центра социальных служб в районное подразделение МВД и муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних направил лишь в сентябре 2020 года, после повторного выезда в семью. Все остальное время профилаттическая работа с данной семьёй не проводилась. Как считает следствие, отсутствие должного внимания к семье со стороны органов профилактики и привело к трагедии.