Вильнюс, , 11:34 — REGNUM Картофелем забросали неизвестные территорию посольства Белоруссии в Вильнюсе. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба литовской полиции.

Уточняется, что 16 ноября в 20:40 (19:40 мск) в полицию Литвы поступили сообщения о том, что «15 ноября в период с 19:00 до 19:30 (с 18:00 до 18:30 мск) в Вильнюсе на ул. Миндауго неизвестные бросили картофель на территорию посольства Республики Белоруссия».

При этом другие детали произошедшего не сообщаются, в настоящее время сотрудники литовской полиции ведут выяснение обстоятельств данного инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице Литвы — Вильнюсе — автомобиль въехал на кладбище Новая Росса, где похоронены литовские и польские солдаты, погибшие в польско-литовской войне за Вильнюс в 1919—1920 годах.