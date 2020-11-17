Барнаул, , 11:29 — REGNUM В Алтайском крае повторное заражение COVID-19 подтвердилось у главы Бийска Александра Студеникина. Как сообщает politsib.ru со ссылкой на данные пресс-центра городской мэрии, положительный тест на SARS-CoV-2 у чиновника подтвердился спустя месяц после выздоровления.

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В итоге вместо командировки градоначальник ушел на самоизоляцию, заявив, что будет работать дистанционно, пока позволяет здоровье.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Короновирусную пневмонию в стационаре лечил губернатор региона Виктор Томенко. Также новый вирус нашли у некоторых его заместителей.

По состоянию на 17 ноября, среди пациентов с SARS-CoV-2 наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6733 человека, +48 за сутки) и ОРВИ (10 235 человек, +163 за сутки).