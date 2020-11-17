Южно-Сахалинск, , 11:25 — REGNUM На Сахалине возбужденное уголовное дело о похищении депутата думы Южно-Сахалинска передано по решению прокурора из полиции в городской следственный отдел регионально СУ СКР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Читайте также: На Сахалине неизвестные похитили депутата

Уголовное дело было возбуждено после заявления самого депутат.

«Учитывая, что его расследование имеет большой общественный резонанс, по инициативе следственного управления, прокурором уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственный отдел по г. Южно-Сахалинск», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске утром 11 ноября был похищен депутат городской думы от «Справедливой России» Александр Анистратов. Сообщение о происшествии сначала появилось в телеграм-канале «ЧП Сахалин». Затем депутат сам подтвердил своё похищение РИА «Сахалин-Курилы».