Хабаровск, , 11:12 — REGNUM Аварийное приземление в аэропорту Хабаровска совершил военный самолет Республики Бангладеш. Об этом 17 ноября сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«Воздушное судно вооруженных сил Республики Бангладеш 5 ноября 2020 года произвело аварийную посадку в аэропорту Хабаровска», — передаёт сообщение прокуратуры ТАСС.

Также уточняется, что 17 ноября, после того, как были проведены ремонтные работы, самолет должен был вновь полететь по своему маршруту, однако во время взлета не закрылась правая стойка шасси.

«Поэтому (снова была) произведена аварийная посадка», — отметил представитель ведомства.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что аварийные службы хабаровского аэропорта провели работу штатно, однако их помощь экипажу и самолету из Бангладеш не понадобилась.

«Ремонтные работы производились силами иностранного государства. Основания для вмешательства прокуратуры отсутствуют», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажирский самолет компании «Аэрофлот», который следовал по маршруту из Сургута в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска.