Стокгольм, , 11:22 — REGNUM Согласно данным радиостанции P3 Nyheter, за время пандемии коронавируса администрации 10 регионов Швеции были подвержены атакам хакеров. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Журналисты P3 Nyheter не называют конкретные администрации регионов, пострадавшие от действий злоумышленников. Подчеркивается, что целью взломщиков было проникновение в IT-системы региональных ведомств, которые отвечают за предоставление медицинского и социального обслуживания.

«Уровень IT-безопасности в регионах Швеции не соответствует принятым стандартам», — считает Фиа Эвальд, независимый консультант по информационной безопасности.

Однако отвечающий за цифровизацию и информационное сопровождение работы Ассоциации органов муниципального и областного управления Даниэль Фошлунд заверил журналистов, что электронные системы региональных департаментов Швеции надежно защищены.

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