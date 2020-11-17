Ярославль, , 11:05 — REGNUM В Ярославской области развернуто 2644 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них занята 2001. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев.

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При этом, по данным регионального оперштаба, за последние сутки число пациентов снизилось: 16 ноября их было 2036. Всего за последние сутки выздоровели 164 жителя региона, количество заболевших увеличилось на 172 человека.

Сейчас лечением коронавирусной инфекции в Ярославской области занимаются 24 медицинские организации. Большинство госпитализированных — 81,4% — находятся в состоянии средней степени тяжести, 9% — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном.

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