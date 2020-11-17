Грозный, , 11:05 — REGNUM В Чечне произошло ДТП по вине 13-летнего подростка, севшего за руль автомобиля ВАЗ — 21 115. Не справившись с управлением, он столкнулся с другим автомобилем и получил травмы, несовместимые с жизнью. Вместе с ним погиб и его 15-летний пассажир, сообщили 17 ноября в пресс-службе Чечни.

По данному инциденту, произошедшему в ночь на 16 ноября, прокуратура организовала доследственную проверку. Уже установлено, что в третьем часу ночи в Ленинском районе города Грозный несовершеннолетний водитель налетел на машину «Лада Веста». От травм, полученных им и пассажиром, оба они скончались на месте происшествия.

Прокуратура намерена выяснить причины ДТП и условия, способствовавшие тому, что в ночное время подростки катались на автомобиле, не имея на это права. Будет дана оценка отношению родителей к воспитанию детей.

Всего, по данным надзорного ведомства, в Чечне в 2020 году произошло три ДТП с участием несовершеннолетних водителей. В них погибло шесть человек, пятеро из которых — дети.