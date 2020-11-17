Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан гражданина Египта, которого подозревают в изнасиловании 16-летней школьницы, дочери бизнесмена из Ленинградской области. Об этом 17 ноября сообщает «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

Насилие над несовершеннолетней девочкой произошло еще 7 ноября, когда она вместе с отцом приехала во время каникул в Петербург. По словам потерпевшей, преступление произошло в хостеле недалеко от площади Восстания, куда её завлек малознакомый мужчина.

По факту изнасилования несовершеннолетний возбуждено уголовное дело. А позже правоохранительные органы задержали 37-летнего гражданина Египта, который прибыл в Петербург в марте текущего года.