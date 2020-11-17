Хабаровск, , 10:56 — REGNUM В Хабаровске 17 ноября в инфекционном госпитале умер от осложнений коронавируса находящийся под следствием (под подпиской о невыезде) бывший руководитель МУП «Водоканал», депутат городской думы 4 и 5 созывов Владимир Стеблевский, пишут местные СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Читайте также: Ишаев хочет проверить целевое расходование средств на строительстве водозабора в Хабаровске

Фигуранты уголовного дела Стеблевский, его заместитель Форик и главный инженер хабаровского «Водоканала» Домнин обвиняются в финансовых махинациях при строительстве Тунгусского водозабора.

Также Владимиру Стеблевскому инкриминируют легализацию похищенного 61 млн рублей при заключении сделки по приобретению услуг индивидуального страхования своей жизни и родственников. Арестовали Стеблевского в 2018 году. Умерший был под судом с 2019 года. Последнее заседание Центрального районного суда Хабаровска 7 октября 2020 года отложили из-за болезни подсудимого.

Как сообщало ИА REGNUM, во время открытия первой очереди Тунгусского водозабора в 2011 году полпред Виктор Ишаев остался недовольным темпами строительства. Также он не исключил необоснованности денежных расходов на этом объекте.