Курильск, Сахалинская область, 17 ноября 2020, 10:50 — REGNUM На Сахалине в Курильске обнаружено тело 41-летнего жителя Алтайского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.
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Об исчезновении мужчины было заявлено 8 ноября.
По факту обнаружения тела проводится проверка. Следователям не удалось установить причину смерти при осмотре места происшествия. Тело направлено на судмедэкспертизу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области на озере Будановское Вагайского района обнаружено тело 58-летнего мужчины. Следствие выясняет причины его гибели.