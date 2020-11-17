Тбилиси, 17 ноября 2020, 10:50 — REGNUM Взрыв в жилом доме, расположенном в центре Тбилиси, прогремел 17 ноября. Об этом сообщает телеканал Formula News.
По данным журналистов, происшествие случилось на улице Бесики. От взрыва обвалилась часть фасада дома. Пожар в результате взрыва не возник.
По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают спасатели и производят осмотр дома. Мобилизованы три пожарные бригады.
Спасатели предполагают, что взрыв произошел из-за утечки природного газа.