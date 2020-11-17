Томск, , 10:53 — REGNUM В мошенничестве в особо крупном размере подозревают сотрудника компании «Томское пиво», главным бенефициаром которой является арестованный мэр Томска Иван Кляйн. О задержании сотрудника ОАО сообщает 17 ноября пресс-служба следственного управления СКР по Томской области.

По предварительным данным, в 2016 году сотрудник компании подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории города, чем ввёл в заблуждение местного предпринимателя. На основании договора «Томское пиво» получило право собственности на эти земельные участки по заниженной стоимости. Бизнесмен понёс материальный ущерб в размере более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. По ходатайству следствия задержанный помещён под арест, расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, махинации с земельными участками стали поводом для задержания мэра Томска Ивана Кляйна 13 ноября. Градоначальника обвиняют в превышении должностных полномочий.

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