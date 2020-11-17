Владимир, , 10:37 — REGNUM Работы по локализации утечки мазута на месте железнодорожной аварии во Владимирской области вдоль одного из путей завершены, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги 17 ноября.

«В настоящее время завершены работы по локализации разлива (обваловке) вдоль первого пути, продолжаются работы по обваловке и созданию резервуара вдоль второго пути. Завершаются работы по укладке рельсошпальной решетки на первом пути», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 ноября на 238-м км перегона Камешки-Новки недалеко от Коврова Владимирской области сошли 35 из 54 грузовых вагонов с мазутом грузового поезда №2617. В результате аварии дорожный мастер в тяжелом состоянии был извлечен из-под вагонов, из-за тяжелых травм он скончался по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело. В регионе введён режим ЧС. На месте ЧП ведётся ликвидация последствий аварии.

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