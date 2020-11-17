Дербент, Дагестан, , 10:40 — REGNUM Часть южной крепостной стены Дербентской крепости, входящей в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, разрушилась в результате дождей. Подобное грозит и другим участкам стены, сообщил на своей странице в Instagram врио главы города Рустамбег Пирмагомедов.

«Затяжной дождь привел к тому, что в Дербенте была разрушена часть южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы. Это большое ЧП для города. Южная крепостная стена — это часть всемирного наследия ЮНЕСКО», — написал Пирмагомедов.

По его словам, власти города уже несколько лет «бьют тревогу» по поводу аварийного состояния стены, обращались в различные инстанции с требованием провести реконструкционные работы. Он отметил, что по закону своими силами привести стену в порядок мэрия не может, поскольку это зона ответственности Министерства культуры России.

«В очередной раз бюрократия привела к печальным последствиям. Хорошо, что люди не пострадали», — отметил Пирмагомедов.

Врио мэра добавил, что разрушения могут произойти и на других участках стены, состояние которых, по его словам, также вызывает тревогу.