Лондон, , 10:31 — REGNUM Омбудсмен по защите прав детей в Польше Миколай Павляк на своей странице в соцсети Twitter обратился к омбудсмену по делам детей в Англии с призывом вмешаться в дело 7-летнего ребенка из Польши, который был избит в английской школе.

10 ноября 7-летний выходец из польской семьи, уехавшей в Великобританию, стоял с группой учеников из других классов перед столовой в одной из школ в Галифаксе, что в северной части Англии. Тогда к нему подошли школьники, долгое время дразнившие мальчика за то, что он поляк, и избили его, забрав деньги. Габриэль некоторое время после избиения лежал без сознания.

Родители сообщают, что ранее обращались к руководству школы по поводу буллинга по отношению к их сыну, но просьбы разобраться в ситуации игнорировались. По сей день родители мальчика пока не получили внятных ответов, какой будет реакция школы и полиции по поводу данного эпизода.

16 ноября польский омбудсмен по делам детей объявил, что обратится к своему английскому коллеге с просьбой вмешаться в это возмутительное дело. Также он заверил, что 17 ноября на форуме Европейской сети омбудсменов по делам детей он попросит коллег принять срочные меры по прекращению дискриминации польских детей.