Уфа, , 10:26 — REGNUM Водитель упавшего с моста в реку автомобиля погиб в Башкирии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла днем 16 ноября в Благоварском районе. 35-летний мужчина управлял ВАЗ-2107. На 1378 км автотрассы Самара — Уфа — Челябинск автомобиль упал с моста через реку Чермасан и опрокинулся.

Сообщается, что водитель получил не совместимые с жизнью травмы. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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