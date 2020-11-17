Белгород, , 10:03 — REGNUM Автомобиль Renault Logan попал в яму на улице 3-го Интернационала в Белгороде. Иномарка снесла ограждение, которое оперативно заменили, сообщает 17 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Подписчики паблика «Авто Белгород» утверждают, что яму коммунальщики вырыли ещё месяц назад. После аварии забор восстановили, фотографии автомобиля за ограждением, как шутят подписчики — нового арт-объекта, разлетелись по соцсетям.

В региональном управлении МЧС уточнили, что информация о ДТП к ним поступила 17 ноября в 02:51. Помощь спасателей не понадобилась, поскольку пострадавших не было.