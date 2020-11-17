Иерусалим, , 09:57 — REGNUM В городе Ашод, расположенном в юго-западной части Израиля, произошел взрыв на металлургическом заводе. Об этом 17 ноября сообщает израильская полиция на своей странице в соцсети Twitter.

«Поступило сообщение о взрыве на металлургическом заводе на улице Ха-Оген в промышленном районе Ашдода и нескольких пострадавших на месте (происшествия)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент прибывшие на место инцидента полицейские проводят необходимые доследственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября на территории Батумского нефтяного терминала произошел пожар, загорелся вагон-цистерна с дизельным топливом.