Самара, , 09:33 — REGNUM 38 человек эвакуировали во время тушения пожара в многоквартирном жилом доме в Самаре. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 17 ноября спасатели получили информацию о возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома в Студенческом переулке. По тревоге были подняты 123 человека на 40 единицах техники. Из здания были эвакуированы 38 человек.

Прибыв на место ЧП огнеборцы установили, что горят домашние вещи в квартире на втором этаже. Вскоре пожарные ликвидировали открытое горение. Огонь прошелся по площади 50 кв метров.

Отмечается, что к счастью никто не погиб. При этом два человека пострадали. По предварительным сведениям, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.

По информации некоторых СМИ, на первом этаже здания располагается детский сад: в числе эвакуированных людей было 15 детей.

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