Чебоксары, , 09:30 — REGNUM В Чувашии руководителя строительной фирмы подозревают в хищении 16 млн рублей. Данные средства были выделены на ремонт сборного пункта военного комиссариата в Канаше. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Фигурантом уголовного дела стал 47-летний чебоксарец, который является руководителем строительной организации. Следствие полагает, что в 2019 году он заключил договор субподряда на капитальный ремонт здания республиканского сборного пункта военного комиссариата в Канаше, при этом не собирался выполнять обязательств. По версии полиции, после получения 16,3 млн рублей аванса он подготовил документы о якобы целевом использовании средств.

«Фактически здание сборного пункта по итогам проведённой экспертизы признано подлежащим к сносу, о чём было известно подозреваемому. Выделенные деньги были похищены», — говорится в сообщении.

Руководитель стройфирмы арестован.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В полиции отмечают, что фигурант дела ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за мошенничество и налоговые преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Чувашии вынесен приговор 47-летнему местному жителю, которого обвинили в мошенничестве и даче взятки бывшему вице-премьеру республики. Суд назначил ему четыре года реального лишения свободы, арестовано имущество злоумышленника на 196 млн рублей.

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