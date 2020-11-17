Кабул, , 09:32 — REGNUM Как минимум 12 сотрудников полиции погибли и ещё десять получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на полицейский пост в афганской провинции Бадахшан, расположенной на северо-востоке страны. Об этом 17 ноября сообщает телеканала Tolo News со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации источника, нападение боевиков произошло в ночь на 17 ноября и во время него радикалы смогли поджечь два танка, захватить находившееся на данном посту оружие и взять в плен четырёх правоохранителей.

При этом потери боевиков при нападении не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что в Афганистане ликвидировали лидера «Исламского движения Узбекистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Азиза Юлдаша.