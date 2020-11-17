Ханты-Мансийск, , 09:27 — REGNUM Самолёт компании «Аэрофлот» приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска из-за запаха дыма, который почувствовали пилоты. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

Такие же данные приводит и уральская транспортная прокуратура. Ведомства уточняют, что посадка прошла успешно. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт вылетел Сургута в аэропорт «Шереметьево» (Москва) в 09:20 по местному времени. Лайнер выполнял рейс № 1513. На борту находились шестеро членов экипажа и 66 пассажиров.

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