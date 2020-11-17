Москва, , 09:34 — REGNUM Участнику Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адаму Яндиеву предъявили обвинение в причинении травм бойцу смешанного стиля Сергею Харитонову и его другу Руслану Абдо. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Меркачева посетила задержанного Яндиева и поговорила с ним. Полиция 17 ноября должна ходатайствовать о его аресте.

«Насколько я поняла из беседы с ним, ему предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову и второму фигуранту дела», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, драка с участием Яндиева, Харитонова и Абдо произошла 13 ноября в московском спорткомплексе «Лужники». Харитонов в результате попал в больницу с серьёзными травмами головы, Абдо получил перелом носа. Яндиева задержали, против него возбудили два уголовных дела об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ).

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