Ханты-Мансийск, 17 ноября 2020, 09:20 — REGNUM В Югре началась проверка по факту экстренной посадки самолёта Сургут — Москва. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте.
Известно, что во время полёта лайнера Airbus-320 командир корабля почувствовал запах дыма. Экипаж принял решение приземлиться в аэропорту Ханты-Мансийска. Пострадавших нет. Посадка прошла благополучно.
Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл утром 7 ноября. Свою поверку также ведёт прокуратура.
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