Чита, , 09:19 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 17 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 021 человек, причём рекордные 269 из них добавились только за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у восьмерых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 235 человек.

Из общего числа пациентов моногоспиталей 133 находятся в тяжелом состоянии, 80 (+10 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с тем 12 991 человек вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ежедневно в Забайкалье стали выявлять более 200 новых носители коронавируса. Выявленные 16 ноября 266 случаев SARS-CoV-2 были названы «антирекордом».

Читайте ранее в этом сюжете: Забайкалье бьёт «рекорды» по числу выявленных носителей SARS-CoV-2