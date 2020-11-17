Анадырь, , 09:09 — REGNUM Вездеход с телом погибшего водителя, который затонул при пересечении реки Глубокая на Чукотке, поднят спасателями. Об этом 17 ноября сообщил представитель управления МЧС РФ по региону.

«Из реки подняли тело погибшего водителя и вездеход. Предварительно, их доставят в Беринговский», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время перехода реки Глубокая в Чукотском крае затонул вездеход, в котором было четыре человека, которые 14 ноября выехали из поселка Беринговский на рыбалку.