Мухоршибирский район, Бурятия, , 09:06 — REGNUM В Мухоршибирском районе Бурятии правоохранители задержали двоих сборщиков марихуаны из соседнего Забайкальского края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, у них изъяли мешки с 15 кг наркотических веществ.

Задержанные 41 и 43 лет рассказали полицейским, что приехали в республику специально для заготовки наркотиков. Мужчины, ранее неоднократно судимые за имущественные и наркопреступления, планировали использовать для собственного употребления.

«Предварительно, у злоумышленников установлен факт потребления запрещенного вещества, в связи с чем решается вопрос о привлечении их к административной ответственности», — отметили в министерстве.

Кроме того, возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ. В ведомстве также призвали местных жителей сообщать о людях, употребляющих и распространяющих наркотики.

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