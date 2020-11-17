Ханты-Мансийск, , 08:58 — REGNUM Пассажирский самолет компании Аэрофлот, который следовал по маршруту из Сургута в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«17.11.2020 в 09:20 местного времени (07:20 мск) в аэропорту г. Ханты-Мансийск произвело вынужденную посадку судно Аэрбас 320 авиакомпании Аэрофлот, выполнявший рейс 1513 сообщением Сургут — Шереметьево (Москва)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по предварительной информации, причиной экстренной посадки воздушного судна стал «запах дыма в кабине пилота».

Кроме того, указывается, что на борту самолета находилось 66 пассажиров, среди которых не было детей, и шесть членов экипажа, посадка была произведена штатно.

«Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полётов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что во время посадки на Аляске самолет авиакомпании Alaska Airlines сбил медведя, в результате чего животное погибло, а воздушное судно получило повреждения.

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