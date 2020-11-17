Чунцин, Китай, , 08:48 — REGNUM В китайском городе Чунцин консул Великобритании Стивен Эллисон оказался в центре внимания соцсетей после того, как 14 ноября спас студентку, которая тонула в реке.

В СМИ Китая и социальных сетях на текущей неделе распространяется видео, на котором запечатлен момент, когда девушка внезапно поскользнулась на камнях, после чего упала в реку и сразу начала тонуть. При этом на берегу, где находились люди, из-за этого поднялась паника, однако прыгнул за тонувшей в реку только иностранец.

Прыгнувший быстро подплыл к студентке, затем им с берега бросили спасательный круг, после чего находившиеся на берегу вытащили девушку на берег и через некоторое время она вернулась в сознание и стала дышать.

Прыгнувшим в реку оказался 61-летний новый британский генконсул в Чунцине Стивен Эллисон.

«Мы все безмерно гордимся нашим генеральным консулом в Чунцине Стивеном Эллисоном, который в субботу прыгнул в реку, чтобы спасти тонущую студентку», — говорится в сообщении посольства Британии в Китае на его странице в соцсети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что в Тюменской области проводится доследственная проверка обстоятельств гибели двух мужчин на воде.