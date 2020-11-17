Кызыл, , 08:35 — REGNUM Правоохранители возбудили уголовное дело за вандализм по факту осквернения объекта культурного наследия в Кызыле. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Тувы, неизвестные облили краской памятник советскому государственному деятелю Салчаку Токе.

«На месте совершения преступления сотрудники полиции провели мероприятия по изъятию вещественных доказательств, изучили видео с камер наружного наблюдения, установленных вблизи памятника», — отметили в ведомстве.

Стражи порядка в настоящее время работают над установлением личностей злоумышленников и их задержанию.

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