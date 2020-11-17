Братск, Иркутская область, , 08:13 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, с подозрением на заражение SARS-CoV-2 самоизолировался мэр Братска Сергей Серебренников. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает канал gorodbratsk.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 ноября, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 28 851 человек (+260 за последние сутки). Госпитализированы 4872 пациента (+166 за последние сутки). Выздоровели 22 663 пациента (+315 за сутки).

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