Манагуа , , 08:31 — REGNUM На карибское побережье Никарагуа вечером 16 ноября обрушился ураган «Йота». Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По прогнозу центра, «крайне опасный ураган «Йота», достигший побережья на северо-востоке Никарагуа», вызовет сильные наводнения и оползни в некоторых районах Центральной Америки.

В связи с приближением урагана, который по данным национальной системы по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий ослабел до четвёртой категории, власти Никарагуа подготовили 250 убежищ для жителей опасных районов. Были мобилизованы девять тысяч военнослужащих, около девяти тысяч полицейских, 900 медиков и 600 спасателей.

В настоящее время скорость ветра в пределах урагана достигает 69,4 м/с. «Йота» перемещается на запад со скоростью около 15 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, инфраструктура острова Провиденсия (Колумбия), расположенного в Карибском море, оказалась практически полностью уничтожена ураганом пятой категории «Йота».

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