Иркутск, , 08:08 — REGNUM В Иркутске суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 7,3 млн рублей экс-чиновника мэрии Станислава Шипунова за взятку двумя квартирами.

По данным пресс-службы прокуратуры Приангарья, в суде установлено, что в 2014 — 2015 гг. чиновник потребовал от предпринимателя 3,5 млн. рублей за содействие в получении экономически выгодных технических условий по водоснабжению, водоотведению и отводу ливневых вод на объект строительства — многоквартирный жилой дом, расположенный на ул. Радищева в Иркутске.

После того, как были подготовлены все необходимые документы, злоумышленник передумал, предложив вместо денег передать ему равные по стоимости квартиры (двухкомнатную и однокомнатную). Документы по данным объектам недвижимости в строящемся доме были оформлены на мать чиновника.

Преступление было раскрыто в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области. Уголовное дело расследовано СО по Свердловскому району г. Иркутска СУ СК России по Иркутской области. Приговор в законную силу не вступил.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2020 года в аэропорту Иркутска был задержан глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Александр Душин. Чиновник подозревается в том, что ещё в 2019 году участвовал в махинациях с муниципальным контрактом на выполнение работ по благоустройству.

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