Красноярск, , 08:08 — REGNUM В Красноярске полицейские помогли жильцам эвакуироваться из частного дома во время пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в краевом главке МВД.

Проезжая утром по улице Базайской, полицейские патрульно-постовой службы старшина Денис Агаев, старший сержант Алексей Павлов, сержант Дмитрий Евдокимов и оперуполномоченный лейтенант Александр Киселев заметили сильный дым и пламя на крыше частного дома.

Агаев передал информацию о пожаре в дежурную часть. Во дворе дома полицейские заметили два легковых автомобиля. Они делали вывод, что в доме могут находиться люди. Соседи подтвердили, что в доме спят жильцы.

Огонь заблокировал входную дверь. На стук полицейских в окна выглянул один из жильцов. Ему и ещё одному мужчине стражи порядка помогли выбраться через окно. В доме осталась женщина. Она растерялась и не могла понять, что делать. Полицейские разбили окно и помогли ей покинуть горящее здание.

Стражи порядка помогали жильцам тушить возгорание до приезда пожарного расчёта. Жизни и здоровью спасённых ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, двух человек спасли от пожара очевидцы во дворе дома по улице Губкина в Белгороде.

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