Анадырь, , 08:06 — REGNUM Во время перехода реки Глубокая в Чукотском крае затонул вездеход, в котором было четыре человека. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

«При переходе водной преграды (р. Глубокая) вездеход затонул. Со слов потерпевших, в нем находилось четыре человека, трем пассажирам удалось спастись, водитель вездехода, предположительно, погиб», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что вездеход с четырьмя людьми 14 ноября выехал из поселка Беринговский для рыбной ловли, позднее спасшиеся с него пассажиры обратились в оперативные службы с просьбой оказать помощь.

Кроме того, указывается, что на место происшествия выехала поисково-спасательная группа, в состав которой вошли полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры в количестве десяти человек и две единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мексике число погибших при взрыве автомобильной цистерны со сжиженным газом, произошедшем 16 ноября в результате ДТП на шоссе в штате Наярит, достигло 14 человек.