Иркутск, , 07:55 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 683 человек, причём 16 из них скончались за последние сутки. Об этом 17 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 28 851 человек (+260 за последние сутки). Госпитализированы 4872 пациента (+166 за последние сутки). Выздоровели 22 663 пациента (+315 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне в Приангарье скончались 12 пациентов с подтверждённом диагнозом COVID-19. Ещё 131 человек (+3 за выходные дни) с подтверждённым SARS-CoV-2 погиб от заболеваний, не связанных с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших от COVID-19 ежедневно растёт в Приангарье