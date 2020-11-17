Абуджа, , 07:37 — REGNUM Группа неизвестных боевиков напала на деревню в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что большая группа бандитов напала на жителей деревни Албасу. В результате перестрелки погибли 11 гражданских. Также боевики угнали из деревни скот, принадлежавший местным жителям. В настоящее время нападавших разыскивают нигерийские силовики.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября боевики напали на школу в нигерийском штате Кадуна. В результате нападения были ранены двое детей, также похищен один из учителей.

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