Владивосток, , 07:26 — REGNUM Власти Приморья объявили режим повышенной готовности из-за надвигающегося на регион из Японии мощного циклона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Снег, дождь, метель и ветер — в Приморье объявили штормовое предупреждение

С 19 по 21 ноября в Приморском крае прогнозируют сильные дожди, мокрый снег и метель.

«Все силы и средства приведены в режим повышенной готовности. В южных районах ожидается сильный дождь, количество осадков — от 15 до 40 мм. Возможны метели, снежный накат, налипание снега на проводах, штормовой ветер 15−20 метров в секунду. Циклон стихнет 21 ноября», — сказали в министерстве по делам ЧС.

Спецтехника расставлена на опасных участках дорог. К работе в условиях ЧС готовы почти 540 единиц техники. Сформирован необходимый запас песко-солевой смеси.

«В случае ухудшения погоды, возможно приостановление движения автобусов по межмуниципальным маршрутам», — сказали в правительстве.

Зампредседателя правительства Приморья Дмитрий Мариза акцентировал, что в связи с надвигающейся стихией все муниципальные образования должны перейти в режим повышенной готовности.

«Нужно сформировать запасы медикаментов, продовольствия, топлива для котельных в отдалённых населённых пунктах, создать аварийные бригады электриков, обеспечить резервные источники питания для бесперебойной работы единой дежурно-диспетчерской службы», — поручил Мариза.

В крае продолжает действовать режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики Приморья прогнозируют ухудшение погодных условий с 18 по 20 ноября.