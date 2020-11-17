Мехико, , 07:44 — REGNUM В Мексике число погибших при взрыве автомобильной цистерны со сжиженным газом, произошедшем 16 ноября в результате ДТП на шоссе в штате Наярит, достигло 14 человек. Об этом прокуратура региона сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«В настоящее время мы можем подтвердить, что… общее число жертв прискорбного происшествия на трассе между Тепиком и Гвадалахарой увеличилось до 14», — говорится сообщении прокуратуры.

Трагедия произошла на 106-м километре трассы Тепик — Гвадалахара. По предварительным данным, водитель, управлявший автоцистерной с прицепом, не справился с управлением, после чего автомобиль, перевозивший сжиженный газ, перевернулся и взорвался. Взрывом было полностью уничтожено три легковых автомобиля. Все находившиеся в них погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мексике при взрыве автоцистерны на шоссе в штате Наярит на западе страны 16 ноября погибли не менее 12 человек.

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