Владивосток, , 06:47 — REGNUM Во Владивостоке суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении руководителя одной из компаний, который пытался незаконно вывезти 106 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки в Китай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России по Приморью.

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Обвиняемый приговорён к трём годам лишения свободы (условно) и штрафу в один миллион рублей.

В июне 2020 года таможенники обнаружили, что под видом обычного лома компания пыталась экспортировать стальной лом, полученный при разделке атомной подводной лодки, в КНР.

«Подобные материалы могут быть использованы повторно при создании вооружения и военной техники, поэтому их перемещение через границу возможно только при наличии лицензии, выдаваемой Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). У этой компании такой лицензии не было, и она умышленно заявила заведомо недостоверные сведения о товаре», — пояснили в ведомстве.

Директор компании-экспортёра полностью признал свою вину и раскаялся. Лом металлов атомной подводной лодки конфискован и обращён в доход государства.

Как сообщало ИА REGNUM, компания с регистрацией во Владивостоке в 2018 году подала во Владивостокский центр электронного декларирования (ЦЭД) декларацию на экспорт четырёх контейнеров с ломом чёрных металлов.

Таможенники в ходе проверки контейнеров установили, что под видом чёрного лома компания пыталась экспортировать сталь, полученную в результате разделки корпуса подводной лодки.