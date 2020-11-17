Афины , , 07:44 — REGNUM В Греции 17 ноября произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 20 километров на северо-восток от города Патры (Пелопоннес), в котором проживает около 168 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине два километра.

Информация о пострадавших или разрушениях в результате сейсмического события не поступала. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7 у побережья Индонезии.

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