Тюмень, , 05:49 — REGNUM В Тюмени водитель высадил 11-летнего школьника из маршрутного такси №57 прямо на проезжую часть, пока транспорт стоял в пробке, по причине отсутствия у ребёнка денег на карте. Об этом сообщает портал 72.ru.

Инцидент произошёл утром 16 ноября. Мать школьника написала заявление в полицию. Проводится собственная проверка на предприятии, которому принадлежит маршрутное такси: опрашиваются водители, ведётся сбор информации с видеорегистраторов и камер.

Отмечается, что скандальные случаи высадки детей из автобусов и маршруток в Тюмени возникают периодически. К примеру, в октябре из автобуса №30 выгнали 15-летнюю тюменскую школьницу, так как кондуктору показалось, что девочка не непохожа на фото на транспортной карте. Как выяснилось, фотография была сделана в начальных классах.