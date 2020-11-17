Джакарта, , 06:04 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7 у побережья Индонезии. Об этом 17 ноября сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 220 километрах к юго-западу от города Паданга (провинция Западная Суматра) с населением около 900 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 40 километров.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 на территории Чили. Эпицентр землетрясения располагался в 53 километрах к западо-северо-западу от Валленара.

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