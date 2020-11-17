Богота, , 05:25 — REGNUM Инфраструктура острова Провиденсия (Колумбия), расположенного в Карибском море, оказалась практически полностью уничтожена ураганом пятой категории «Йота». Об этом президент Колумбии Иван Дуке сообщил во время выступления в городе Картахене, которое транслировалось на странице его администрации в социальной сети Twitter.

«У меня уже был телефонный разговор с мэром Провиденсии Хорхе Норберто Гари Хукером. Мы смогли услышать от него… о повреждении 98% инфраструктуры острова», — сказал Дуке. По его словам, один человек на острове стал жертвой стихии.

В настоящее время ураган «Йота», который первым в этом году достиг максимальной категории по шкале Саффира — Симпсона, находится в 130 км от побережья Никарагуа и движется в западном направлении со скоростью около пяти м/с. Максимальная скорость в его пределах достигает 72,2 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гондурасе 16 ноября началась принудительная эвакуация населения ряда департаментов на карибском побережье в связи с приближением урагана пятой категории «Йота».

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