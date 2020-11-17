Кемерово, , 04:56 — REGNUM Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов троих фигурантов уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» — Юлии Богдановой, Георгия Соболева и Надежды Судденок — в защиту их интересов на постановление Заводского районного суда Кемерова от 1 октября 2020 года. Данным постановлением подсудимым мера пресечения в виде заключения под стражу была оставлена без изменения. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

«В очередной раз продлён срок содержания под стражей на три месяца — до 26 января 2021 года, — уточнили в Кемеровском областном суде. — По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции оставил постановление Заводского районного суда города Кемерово от 1 октября 2020 года в отношении Богдановой Ю.А., Соболева Г.В., Судденок Н.В. без изменения, апелляционные жалобы адвокатов в защиту их интересов — без удовлетворения».

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года, в результате трагедии погибли десятки человек.