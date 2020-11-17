Владивосток, , 03:18 — REGNUM Синоптики Приморья прогнозируют ухудшение погодных условий с 18 по 20 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

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Образование и прохождение южного циклона над Японским морем принесёт похолодание в регион.

«Есть и принципиально важные отличительные детали, которые могут оказать существенное влияние на погоду в тех или иных районах Приморья. Траектория циклона может пройти над Японским морем не вблизи Владивостока, а вглубь моря. И это повлияет на температуру воздуха. Холодная воздушная масса с температурой ниже — 3 градуса может доминировать над западной, центральной и северной частями Приморья. В этих местах пройдёт снег, его количество будет варьировать от умеренных до сильных и даже очень сильных», — рассказал главный синоптик Борис Кубай.

По уточнённым данным, 18 ноября на севере региона дождь со снегом, просто дождь. 19−20 ноября на большей территории края осадки усилятся с количеством 15−40 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, 7−19 мм при снеге. В некоторых районах синоптики обещают очень интенсивные осадки — более 50 мм за 12 часов.

В континентальной части края усилится ветер до 15−22 м/с, во Владивостоке и на побережье порывы до 25−30 м/с.

При этом ожидается штормовой ветер, местами метель, на дорогах — снежный накат и гололёд, обрывы линий электропередач от мокрого снега.

Борис Кубай рекомендовал воздержаться от поездок через перевалы в период с 18 по 21 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, после значительного потепления в Алтайском крае похолодало, как предупреждали синоптики, выпал снег. Усиление ветра и снегопад стали поводом для объявления штормового предупреждение в регионе.